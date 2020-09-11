聖保羅男女附小面試 首輪網上甄選 次輪面見

校長寄望學生：專心動腦童真

該校2021學年小一學額及學費維持不變，分別為150個及6.3萬元 （見表）。所有小一入學申請均須透過網上系統遞交，家長須於網上填妥申請表及上載所需證明文件。報名日期為9月14日早上9時至18日下午4時。梁麗美強調，其他參考資料（即比賽獎項、興趣班證書等）並非必要文件，如需提供，不能超過兩頁。

至於甄選方法，梁麗美稱首輪甄選將於10月中以網上評核方式進行，所有申請人都有網上評核的機會，校方會於10月上旬以電郵通知家長考核日期、時間及模式，評核前一周亦會與家長測試網上系統，以確保屆時評核順利。第二輪甄選則會於11月中至12月以面見方式進行，並視乎疫情調整。梁麗美說，她本人、副校長及主任屆時會面見申請人，而她亦會與家長見面，以了解家長培育小朋友的理念及家校如何合作。

甄選準則：溝通能力專注力態度

她稱，甄選準則主要為溝通能力、專注力及待人接物的態度等，並希望家長能多陪伴小朋友成長，「與他們一起相處，容讓他們在禮貌、自理、自律、專心、動腦筋等等的習慣及態度方面有所增長」。她補充，取錄與否主要取決於第二輪評核表現，並稱申請人的宗教及居住校網不會影響甄選分數。