上水幼園派員上深圳 支援跨境生同步復課

上水培幼幼稚園校舍位於古洞，該校參加幼稚園教育計劃，半日制課程免費。校方近日通知家長，會派教職員到內地，為住在內地的跨境生授課。校方在福田租用持牌教育中心，供學生上課，內地課堂採用上下午制，分別上課3小時。

校監蔡雯兒稱，有跨境生家長反映，內地朋友的子女9月已回校上課，但其港籍子女仍未能上學，對此徬徨。她又說，跨境生在港就讀參加幼稚園計劃的學校毋須交學費，家長亦覺得本港教育質素較內地好，故校方在內地設支援班，擬與香港同步恢復面授課堂。

學校負擔開支 不轉嫁跨境生

她說，兩名教職員已到內地並完成14日隔離檢疫，準備當地教學，學校亦邀請一名退休校長協助內地課堂事宜。她透露，病毒檢測加上隔離住宿費用涉近1萬元，由校董會自掏腰包繳付，之後學校亦要負擔教師在內地的住宿費及教育中心租金，但開支不會轉嫁給參加支援班的跨境生。她說，該校大多數跨境生都參加支援班，估計最終上下午班各約20名學生。屆時校方會經網絡將教材傳給在內地的教員，由他們列印給同學完成，至於玩具就要在內地採購。

有跨境生暫讀內地幼園

上水惠州幼稚園約兩成半學生為跨境生，校長蔡碧輝稱，校方安排學生網上學習，但新學年有已繳交書簿費的跨境生，在內地暫讀另一幼稚園，免得學習生活「一片空白」。她說，暫在內地讀書的學生仍會觀看校方的教學片段，以免恢復在港上課後與本港課程脫節。

有校長稱跨境生退學人數不多

同於上水的金錢村何東幼稚園校長黃麗娟說，學校約三分一學生是跨境生，退學人數不多，教師每周會以視像會議與內地學生及家長保持聯絡，又開設家長通訊程式群組發放資訊。