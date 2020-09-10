網上「教功課」推行半年 青協：最多人問數學題

200義工輪更 六成大學資歷

青協2月起推出平台，有逾190名義務導師輪流當值，當中逾六成半為大學生或有同等學歷者，他們已為超過800名學生解答超過2350條問題。有功課疑難的學生可到青協網站，或透過手機通訊程式登入平台，輸入所屬年級、科目及問題，導師會按其對課題熟悉程度「接單」，輔導學生完成功課。青協發現，學生近六成問題與數學科有關，估計因數學問題難以單靠上網查資料獲得解答。

疫後不停運 盼助基層

中六生丘智健是義工導師之一，他平日要上網課，仍抽空協助學生。他說，日常上課自己單向聽老師講課，有時未必完全明白所學，輔導他人做功課時，他有機會重溫知識，甚至在個別課題鑽研更深，自己同樣得益。全港學生9月下旬陸續回校上課，青協會籍及義工組發展幹事區梓俊稱，就算疫情消退，學生仍會遇上學習疑難，基層亦未必有資源讓子女補習，故青協會繼續營運平台，並視乎輔導需求調整平台開放時間。