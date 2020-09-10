創意書院將辦初中課程 副校：轉校入讀高中適應需時 盼更早陪學生

兆基創意書院2006年創校，一直營辦高中，副校長蔡芷筠說，2017年向教育局提出建議開辦初中，一直與當局協商，去年正式申請，今年獲批。她解釋，高中真正學習的時間只有兩年半，惟由傳統學校轉校到書院需時適應，「（學生）要處理好自己，又有新學習模式，加上藝術的科目，其實相當沉重」。她續說，近年觀察到不少學生有成長及情緒問題，約有三分之一學生情緒「有狀况」；同時，不少學生的情緒問題來自轉校前的學習壓力，要重拾上學信心並不容易，不少教師需兼顧教學及學生成長，「兩年多其實做唔切」，故希望及早於初中時陪伴學生。

不想只講學術 盼教照顧自己

有別於其他傳統中學，創意書院預算初中課程主要分三大範疇，包括涵接高中課程的「基礎學術知識」及「創意藝術基本功」，以及新校本課程「日常生活與實踐」 （見表）。她說，不想只強調學術部分，希望青年學懂如何照顧自己及與人合作，故「日常生活與實踐」會讓學生學習與生活相關的知識，如家政課、種植或是更貼近生活的實驗，詳細課程內容仍有待商討，希望先了解家長意見。

學額約60 先蒐家長意見

收生方面，蔡芷筠稱暫時預計開辦兩班中一，學額介乎50至60人。她稱目前會先網上收集家長意見，對象主要是有意為子女申請升讀中一的家長，並計劃展開焦點小組，讓家長參與課程設計的討論，吸納「理念相同」的家長，其後亦會邀請專家就課程提供意見。

她說，暫時家長的反應普遍不俗，過去亦有不少高小學生反映自己有意於藝術方面發展，嘆書院只設高中課程，故暫對初中收生情况感到樂觀。她又說，校園設施暫時足夠容納新生，書院將改建部分課室作特別室之用，未來會視乎需要，調整或縮減高中班級，但下學年高中班數及收生學額維持不變，約160至170人。至於學費及收生面試等安排則於下月底公布。