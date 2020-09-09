浸大錢大康開學致辭：校園不容仇恨言論

稱學術自由院校自主不變

受疫情影響，浸大開學禮採網上實時播放。錢大康稱，昨日不是正常的開學禮，現在亦不是正常的時代，生活被社會事件及疫情打亂，新生亦經歷了過山車般的公開試。他稱，去年約同一時間，本港正經歷社會動盪，儘管如何想像，也沒料想一年之間世界變得如此不同。他說，不少人曾向他問及大學學術自由及院校自主的命運，他表示理解其關注，而他從政府官員得到的資訊非常明確（crystal clear），大學學術自由及院校自主將維持不變，香港《基本法》亦會保障兩者。

他又說，自由受到一定制約，包括受法律及人類基本道德規範，如校園內不容忍任何仇恨言論及誹謗行為。他稱，學生可以開放且無拘無束地在大學發展自己的看法，有表達意見的自由，也有反對同儕、甚至反對教授的自由，惟自由與責任兩者同時並存，「你不能夠只在兩者選擇其一，亦必須尊重其他人擁有同等的權利」，學生有責任捍衛別人抱有不同意見的自由。他稱，最重要的是學生必須對自己選擇表達意見的方式承擔責任和後果。

嶺大科大冀月底局部恢復面授

另外，嶺南大學校長鄭國漢亦向教職員、學生及校友發出「給嶺南人的信」，稱校方已決定在整個秋季學期採用實時網上教學，而此刻「看到一線曙光」，過去一周本地感染人數下降，政府亦推出了普及社區檢測計劃，如情况繼續改善，有機會本月底恢復一些面授課堂。科大日前向學生發電郵指9月28日起局部恢復面授課堂，部分課堂將混合線上和面授形式。科大稱，如大學有人確診或屬密切接觸者，將按既定程序通知學生和職員，並為有關地方全面清潔消毒。