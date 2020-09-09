香島生網課用「光時」頭像 罰停課一周 引校方稱損校譽 再參與社運踢出校

指校方稱可轉校 留低須記兩大過

校長黃頌良及教育局至截稿前沒有回覆本報查詢。涉事中四陳同學（化名）稱，9月1日起一直在網課軟件Microsoft Teams，以自己擔任網媒記者時拍攝的新聞相片作為個人頭像，至前日收到校方來電，指頭像影響同學及學校。他稱隨即應校方要求於5分鐘內移走相片，同日被學校召見，要他停課一周，原因是其行為有損校譽、與校方對着幹。他引述校方稱，如再參與社會運動、做任何有損校譽的行為，便會開除他。他又引述校方指他可轉校，如繼續留下讀書，須記兩個大過。陳覺得以一張新聞相片作為頭像問題不大，但明白相片或涉政治問題，理解校方要求移走，但難接受停課、記過處分。

關注組斥校方打壓 反影響聲譽

陳同學稱，目前心情複雜、迷茫，未知將來去向，又稱希望藉自己經歷提醒其他中學生，特別是同校生，要加倍小心謹言慎行。「香島中學正校香港本土關注組」稱，校方聲稱同學行為影響聲譽，但其實是學校打壓影響聲譽，「如果他們想重建聲譽，應該聆聽學生意見，而不是扼殺每一名學生的言論自由」。

教協會長馮偉華認為停課處分過於嚴厲，校方應清楚向學生說明犯了哪一條校規，認為以訓輔形式處理，較處分或阻止合適，「學校目的應是要教育學生」。教聯會主席黃錦良稱，過去社會運動影響一批年輕人，令他們將政治訴求帶入學習平台，行為不恰當，認為學校已予學生改過、修正機會，再按校規處分、按機制處理屬無可厚非，以令學生明白要為行為負責。

教協：過於嚴厲 教聯：處分無可厚非

今年6月，香島中學一名教師疑沒禁止學生於音樂考試演奏《願榮光歸香港》，其後不獲校方續約，事後學生校友拉人鏈聲援，校方聲明稱，香島中學是傳統愛國學校，要教導學生熱愛國家。