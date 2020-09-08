稱家長不欲再拖 有小學下周考呈分試

教育局早前要求未完成小五呈分試的學校，在疫情減退、可行情况下，盡量9月至10月初安排。基德小學安排小六生本月16至21日回校考呈分試。梅校長稱，學校原定7月中考試，但因疫情轉壞及教育局宣布提早放暑假，呈分試押後至本月進行。

她稱，不少家長反映子女已完成溫習，不希望考試拖太久，而恢復面授課堂後，學生需鞏固舊知識及開展新課程，故校方冀盡早讓學生完成呈分試，為學生恢復面授堂前減壓。她稱，會分散學生在不同課室應考，每間約10人，試前亦會清潔校舍。

筲箕灣的勵志會梁李秀娛紀念小學則於網頁通知家長，部分班別六年級生本月16日至18日需回校考呈分試。該校原定7月中舉行呈分試，惟教育局因應疫情宣布全港學校7月15日起暫停校內活動，令部分考試需延至本月補考。

有中學「用盡」復課前一周

柴灣的中華傳道會劉永生中學則「用盡」提早安排學生回校的一周，讓中一、中五及中六生分批回校。校長林達豪說，中六生急需回校，讓他們及早操練試卷；中五生同樣失去半年實體課堂，個別學生學習或有「甩漏」，需教師面授指導。至於中一生，林稱他們主要到校適應新校園生活，認識師生。