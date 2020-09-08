團結基金倡通識補充材料亦送審 教協質疑「非通識科變 是政治環境變」

教育局稱，社會對通識科有不同意見， 學校課程檢討專責小組正撰寫最後報告，預計將於月內提交，屆時會審慎進行跟進及諮詢相關組織， 以落實通識科未來路向。

研究團隊委託嶺南大學公共管治研究部以網上調查方式，在今年5至7月訪問了71中學校長及484名通識科教師。研究顯示，實際教學中87%受訪教師表示會以教科書作為主要教學材料。基金會稱，結果顯示通識科「毋須教科書」的理想完全脫離現實需要，認為教育局沒就通識教科書建立行之有效的審查機制，導致教科書內容陷入無監管狀態。

建議考試只評及格不及格 否認矮化

基金會又建議將在大學聯合招生辦法（JUPAS）中取消計算通識科得分，成績考評由現時的7個等級簡化為及格和不及格兩個等級，僅以及格作為升學要求。

黃玉山稱目前通識科偏離原來課程目標、「愈走愈遠」，強調教科書送審不涉政治傾向，「與自由無關」，教科書必須確保內容真確。他又稱，不少教師以報刊為教材，但報道常有偏頗之處，未經證實，甚至是虛構，並非知識，質疑難讓學生明辨是非。

基金：通識偏離課程目標

教協：官方報告稱符合 不解指控

出席記者會的教育局課程發展處前總課程發展主任（通識教育）、小學校長陳岡建議，評級在及格及不及格以外可考慮設「優異（Distinction）」。他又提到，毋須過分極端刪去通識科中一切與政治有關內容，認為只要內容符合教育條例、不涉政治宣傳便可，而考評內容亦應持平。

教協會長馮偉華認為，過去官方就通識科做的檢討報告亦表示通識科符合課程目標，對有團體批評通識科偏離目標感不解，認為指控需有合理基礎。他稱，通識科資料經常需更新，故當年教科書才沒設「送審」機制，由學校把關、「用家監察」，當年官方亦同意做法，卻突然有團體倡要擴大審查，「通識科無變，是政治環境變了」。