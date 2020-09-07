教局重編教材「不守規自食其果」 局方撰文談自律 校長憂被解讀「學校無教守規」

教案適用初中高小 教育主任：痛心學生遭檢控

陳展桓稱，在上學年社會事件為學界帶來前所未見的衝擊和挑戰，「最近陸續出現遭檢控及定罪的學生個案，情况令人痛心和憂慮」。她說，冀學校加強訓輔支援工作，尤其培育學生的自我管理能力，而局方已重新編寫高小及初中適用的教案，設不同活動（見表），讓學生討論及反思規則的效用和不守規的影響。

據教育局網頁上載的「自律守規」教案初中教案範例，其中一項建議活動是向學生播放約6分鐘、題為《懂得守規矩，才會有好下場》短片，內容提及2017年一名男子為慳入場費翻牆進入動物園，結果誤闖老虎園「葬送虎口」；又稱去年江蘇有貨車嚴重超載，令當地一條行車天橋坍塌，造成死傷。翻查資料，該片出自「曉書說」YouTube頻道，全片以普通話旁述。局方在教案建議教師播片後向學生總結，「每個人都要為自己不守規則而導致的後果負責（包括實際的懲罰及良心的責備）」。

輔導教師協會：復課首務重建學習動力

輔導教師協會副主席何玉芬表示，學校一直在校園生活教學生自律守規。她舉例稱疫情期間學校轉以網上學習，學生仍要遵守準時、不騷擾課堂等規矩，若有學生上課時有偏離行為，教師會了解背後原因，倘屢勸不改，學生要負上後果。學校即將恢復面授課堂，她認為學校首要任務是讓師生互相認識，建立人際關係，並為學生重建學習動力等。

陳展桓又稱，上月底局方與警務處、懲教署及香港遊樂場協會，在網上舉辦以「關顧學生—重回正軌」為主題的研討會，約250名教師及訓輔人員參加。警方在會上的簡報稱，去年6月至今年7月，共3833名學生在公眾活動被捕，佔總被捕人數約四成，而中學生被捕人數比例有上升趨勢。懲教署就簡介多項教育活動，其中「思囚之路」安排學生參與模擬聆訊、體驗監獄實境囚犯生活等，讓學生「明白犯罪要付出的沉重代價」。