原定2025年停運 陳樹渠中學申遷址續辦

陳樹渠紀念中學日前遷入深水埗臨時校舍，校長招祥麒稱，新學年開學一切順利，學校已準備就緒迎接學生，現時主要完善防疫措施及特別室，如實驗室、圖書館、操場等。他稱，新校舍較以往小一點，但交通較方便，而新學年全校亦有逾30名插班生。

學校原定在2024/25學年結束後停辦，去年入學的是最後一批學生，故今年開學，校內沒有中一新生。招祥麒透露，已向教育局校舍分配委員會提交申請，申請於西貢安達臣道石礦場用地或觀塘宏照道重置校舍，明年3月前將有結果。他稱，校舍獲批重置後，將向教育局申請重辦中一招生程序。

教局：最快年底有結果 審批首考慮教學質素

教育局回覆稱，2020年度第二次校舍分配工作預計約在今年第四季或2021年第一季公布分配結果，相關申請的計劃書會由官方及非官方組成的校舍分配委員會審批，並提交建議供教育局常任秘書長考慮。當局稱，在審批申請時，委員會會以教學質素為首要考慮條件，其他因素如重置後的辦學計劃、辦學團體辦學往績及現有校舍狀况等，亦會考慮在內。