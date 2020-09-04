林群聲明年掌公大 盼學生不違法表訴求

林群聲：一定會捍衛學術自由

公大昨公布委任林群聲2021年4月1日起任公大下任校長，自2014年起擔任該校校長的黃玉山將退休。校方稱，2020年3月展開本地及全球招聘，遴選委員會經過多輪遴選及會面，一致推舉林群聲，他昨天出席3個公開論壇，分別與教職員、學生及校友會面。校董會同日通過任命。

林群聲昨向本報稱，自己認同公大辦學理念，認為公大雖已發展成綜合大學，但沒有忘記使命，向市民提供開放、靈活性高的課程，在港扮演獨特角色，希望幫學校更上一層樓。他稱，公大雖已發展了很多全日制課程，但在大眾心目中，遙距課程印象根深柢固，甚至不知公大有辦全日制課程，希望未來讓更多人認識公大。

大學校董會及校長遴選委員會主席黃奕鑑昨稱，公大作為一所年輕並且發展迅速的大學，需要傑出的學者和有遠見的領袖帶領大學再創高峰。

城大工作26年 環境研究蜚聲國際

林群聲在港土生土長，畢業於香港大學，其後赴海外深造。他1994年起在城大任職，曾當署理副校長（本科教育）、副校長（學生事務）、秘書長及海洋污染國家重點實驗室主任。

學術成就方面，林群聲是研究環境化學、生態毒理學及環境風險評估的知名學者。林群聲關於新興有機污染物的研究成果，包括污染物全球分佈與環境持久性，影響世界多地相關政策與立法；又曾協助聯合國、聯合國環境規劃署和世界衛生組織等國際機構管理污染物的生產與使用。