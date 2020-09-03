初中組 威廉王子舉中指？

角度不同 真相或被操弄

鍾曉烽指出，fact check一直是記者工作的一部分，但並不容易。他以路透社2018年4月拍攝的相片為例，相中英國劍橋公爵威廉王子到醫院把夫人凱特及剛出生的小王子接回家時，疑似舉起中指。不過，法新社從正面拍攝的相片顯示，當時威廉王子舉起了3隻手指，向傳媒表示他有3個孩子。鍾曉烽說，路透社的相片是真實但不全面，「真的假不了（這種說法）未必純粹涉及事情是真或假，而是角度的問題」。他希望透過這張相片向小記者說明，真相亦可能被操弄。

「現時所謂的假新聞，就如以前所謂的謠言。」鍾曉烽表示，謠言通常涉及社會重要的事，而且內容模糊，例如有人說超級市場停售泰國香米，這資訊既重要也含糊，如超市是否繼續售賣其他國家的米等，並不清晰。面對謠言，他勉勵小記者「盡可能把握事實基礎」，例如盡量fact check、花多點時間想清楚才選擇是否相信所得資訊。