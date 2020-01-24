120小記者網上聚首學fact check

◆高小組 美人魚真的存在？

社企火星媒體致力推廣媒介與資訊素養，其項目總監黃嘉慧以食物比喻資訊，稱大家每日從社交媒體、新聞網站等取得各種資訊，就像吃不同食物吸收營養，「有些資訊對腦袋較有益，有些資訊則不那麼有益，要少『吃』一點」。

「六何法」助評估真偽

隨着網絡及智能手機的發展，現時媒介已不止於傳統媒體。黃嘉慧認為，社交媒體及即時通訊軟件的分享或轉發信息功能，增添追尋信息源頭的難度。她又以一則有關美人魚的信息為例，教導小記者如何fact check（事實查核）。她展示網上有文章引述一名俄羅斯學者聲稱找到美人魚，並附有圖片及影片，有小記者相信該消息，也有人稱影片可能屬虛構。黃嘉慧道出關鍵：「它沒有查證事實，例如文中的學者，在網上無法搜尋到他的資料。」她補充，即使找不到信息源頭，小記者也可利用多方面資料crosscheck（交叉核對），例如查找官方資料，比較可信。

她提醒，小記者若對資訊有懷疑，須「停一停，諗一諗」，不要急着轉發信息，應利用「六何法」（何人、何事、何時、何地、為何及如何）評估信息的可信度，例如查看資訊發布日期是否與事實相符，假設文章與今年爆發的新冠肺炎有關，但發布日子為2000年，便很可疑。

文：王蓮香

圖：受訪者提供、網上圖片