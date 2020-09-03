在港實習不獲承認 中醫生須赴內地 趕畢業須月底北上 學生稱不知檢疫安排

須過執業試 至少30周實習

根據《中醫藥條例》，通過中醫執業資格試人士才可成為註冊中醫，執業試資格是完成「不少於5年的全時間制中醫本科學位課程，其中包括不少於30周的中醫畢業實習」。

中大醫學院稱，根據管委會審批的課程結構來安排同學學習，讓同學符合課程畢業要求後，報考中醫執業資格考試。浸大稱，中醫藥學院會一直留意疫情發展，適時安排同學安全和可行情况下，按照內地與香港正在實施的出入境檢疫規定，前往內地中醫院實習。衛生署表示，院校可按管委會中醫組審批中醫本科學位課程的機制，自行設計課程，包括教學安排及畢業實習地點等；如院校對現已獲認可的課程有修訂建議，均須向中醫組申請。港大截稿前未獲回覆。

中大准在港實習 曾提醒未獲承認

「中大中醫北上實習事宜關注組」成員、中大中醫學系六年級生陳同學（化名）稱，去年9月部分同學對到內地實習感擔憂，故向中大中醫學院提出，爭取今年1月到廣州的中醫院實習38周，轉為在港實習。其後學院提出「香港方案」，准學生留港或內地實習，明言管委會未承認在港實習方案，但陳同學同級仍有一半人決定留港。學院一直以書信方式聯絡管委會，商討在港實習事宜，直至8月底學院聯同浸大及港大的中醫藥學院，與管委會首度開會。陳引述，中大中醫學院及後向學生稱，管委會為維持課程質素，除非內地不准本港學生到內地實習，否則不考慮「香港方案」。學院又稱由於其課程大綱稱學生會到內地實習，若院方安排學生留港，做法與大綱不符，故在港實習不獲管委會接納。

陳說，校方擬9月底至10月初安排六年級生到內地中醫院實習，但無確實日期，學生亦不清楚到內地的檢疫安排。

學生冀校方承擔檢疫費

浸大中醫六年級生趙同學（化名）亦稱，她接受學院提出的「香港方案」，今年初起在港實習，惟上月學院告知學生，在港實習時數不獲管委會承認，學院9月中將安排六年級生到廣州實習。她說，相比實習地點，同學現更關注能否準時完成實習及畢業。她說倘需到內地實習，冀校方為學生支付檢疫隔離及檢測費用，並承擔若有學生不幸染疫而衍生的醫療開支。