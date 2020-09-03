僧多粥少「每周見不到一堂」 學校收1000元增聘外籍教師

現時資助 不論規模一校一洋教師

翻查《小學概覽2020》，部分學校列明收費以聘請額外外籍英語教師。津貼小學議會主席胡艷芬稱，目前在教育局安排下，任何小學規模，都只獲分配1名外籍英語教師資源，對於全校開30或36班或學生人數較多的小學，只得1名教師駐校一定不夠，「每周學生都見不到一堂」，故小學一般會外購服務或增聘多1名教師。

津小議會：一般增聘一名教師

浸信會沙田圍呂明才小學於《小學概覽2020》列明2020/21學年全年收費1000元，用作聘請游泳課及外籍英語或普通話老師費用。該校英文科主任張愷迪稱，本學年全校有4名外籍英語教師，負責課堂及不同課外活動，平日也接觸學生，而在暫停校園授課期間，他們透過Zoom教說話課。

胡素貞博士紀念學校則一年收取310元，指明增聘英語外籍老師。副校長李寶麗稱，全校兩名母語英語教師，主要入課堂訓練學生閱讀、說話能力，亦會籌辦全校英語活動，小息及午飯有情境活動，如學生以英文溝通模擬坐飛機、登機等。她稱，不少學生將來升讀英中，家長較緊張升中銜接，學校近年亦增強閱讀能力訓練。

中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻稱，收取全校家長500元增潤費，其中200元用於增聘外籍英語教師。他稱，教育局提供外籍英語教師，只足以應付全校一半學生課堂，故需請多一人，「學校不局限他們如何教，內容與一般課堂不同，學生是享受他們的教學方法，覺得好玩，這是最珍貴的」。