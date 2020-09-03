《概覽》出爐 小學標榜停課不停學 介紹電子學習 有學校徵收防疫費

家長昨起可索取下學年小一入學申請表，據教育局推算數字，6歲學齡人口將由2020/21學年約55,700人，增加約3500人至下學年約59,200人。

信愛課後Zoom增潤 視像教SEN生功課

本報翻閱概覽，位於柴灣的基督教香港信義會信愛學校以運用平板電腦學習作為關鍵項目，並提及2019年度用PowerLesson及Zoom軟件作「停課不停學」的持續性學習。校長趙劍眉稱，學校2015年已參加自攜裝置（BYOD）計劃，一直有運用電子軟件方便教師教學，惟練習粵英普對話時亦要學習表情及口形，需要視像對話。她稱，疫情反覆，未來亦有一段時間以半日制上課，課後Zoom可補足及增潤學習內容，加上部分有特殊學習需要（SEN）學生需課後功課輔導及實時視像協助完成功課，故電子學習亦是新學年發展焦點之一。

劉皇發夫人教師拍片 分享世界疫情故事

仁愛堂劉皇發夫人小學亦列出停課期間利用Zoom及教師製作教學短片進行教學。校長劉小慧稱，上學年疫情來得突然及嚴峻，惟不想小朋友停課時失去學習動力，花了許多心思設計整套在家學習課程，包括每星期設「活動Channel」、「德育成長Channel」等，與學生介紹養寵物、製作搓手液，又取材本地或世界各地疫情下的故事與學生分享，稱上學年課程已相當「完備」，加上該校有跨境學生需上網課，認為上學年累積了一定經驗，新學年亦會延續下去。

張煊昌收300元購物資 聖十架霧化機消毒

另外，部分學校亦有於概覽提及新學年的防疫工作。香港中文大學校友會聯會張煊昌學校新學年徵收300元，用作購買醫療衛生防疫物品及家長流動應用程式年費。校方回覆本報查詢時稱，收取費用主要用作購買口罩、防疫用品及漂白水等，要加強清潔故開支較大。

聖公會聖十架小學則於概覽列明會恆常清潔消毒校園，「嚴格監控衛生情况，讓學生在理想環境中學習」。校長陳頌康稱，今年學校購入多個防疫物品，除了兩部紅外線體溫探測機、洗手液及口罩等，每間班房、特別室、禮堂甚至升降機均有設置消毒霧化機，上學年復課時已定期於師生上學前及下課後消毒課室。他說，除了新冠肺炎，學校亦需防止流感爆發，未來一年除會依照衛生防護中心指引，也會把防疫工作恆常化，並會於接下來的家長會提醒家長校園的防疫措施。