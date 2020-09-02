校巴司機保母流失 業界憂難重聘

工會：料流失逾300人 或減偏遠路線

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照稱，已有學校聯絡校巴公司商討安排，現時最重要是聘回人手。他說今年2月至5月停課時，已有一批員工流失，當中幼稚園一直未能復課，估計僅幼稚園校車司機及保母流失300多人。他說，照顧幼稚園學生需要一定的愛心及耐性，擔心未能在20多天內找到足夠人手，另亦需時培訓，若復課時仍未能請到足夠司機及保母，或會減少部分學生較少的偏遠校車路線。

至於會否繼續多校使用同一校車，譚認為這方面難以改變，因部分新界及圍村地區，一間學校的學生不足以「養活」一條校巴線，亦認為併車出現多年，家長亦無就此有意見，而校巴亦會提高防疫措施，暫時亦無收到學校就防疫提出額外要求。

限1/6學生 補習社盼教局放寬規定

補習社等私營教育中心亦可跟隨中小學分階段復課，但9月16日至22日限制只可讓最高容額六分之一的學生上課。教育中心聯盟發言人任偉豪認為做法有問題，稱不少中小型補習社在規定下難以開業，舉例11人容額的教育中心約200平方呎，將只有一個學生可以上課，期望教育局可以放寬規定。