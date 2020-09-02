學生回校有期 校服店書局客不絕 家長：子疫下發福 避過早買新校服

復課消息前日公布後，昨日到旺角金綸校服購買人潮絡繹不絕，不少是幼稚園學生。陳女士昨帶同讀幼稚園K3（高班）兒子前來，她說兒子疫情期間留家欠缺運動，「發福不少」，舊校服已穿不下，又怕太早買新校服，過一陣子開學又穿不下，故待有復課消息後才買。

家長擔憂：每日仍有十數確診

吳先生和太太昨亦為準備升幼稚園K1（幼兒班）的女兒買校服，吳太說，女兒準備入讀的幼稚園建議學生穿校服參與網上課堂，她亦表認同，認為女兒暫時無法到校上課，可以先穿上校服感受上學氣氛。升小一兒子同樣復課在即，吳太對此感擔憂，認為每天仍有10數宗確診，擔心校內出現傳播，但如今政府已宣布復課，「沒辦法，只能自己多教育兒子注意一下（衛生）」。

校服店：生意減三成 盼追回

金綸服裝有限公司董事總經理林松波表示，今年因為停課，生意大減約三成，過往家長會為小朋友添置最少兩套夏季校服作替換，但今年因遲開學，家長亦怕復課不久就轉冬裝，不少只買一套。他說，本來7月至8月安排到校度身賣校服的服務都需要改期，但當局宣布復課後，開始有學校回復預約到校服務，希望可以追回部分生意。

課本亦是上學必需品，惟網上教學時，不少轉為電子教材。升讀中四的李同學說，因網上教學毋須使用課本，故一直未購買中四教科書，前日看新聞得悉快要復課，就立即到書局買齊所有教科書，花了約3000元。他期望回校上課，和同學見面談天。

書局：難預入貨 課本供應不足

油麻地漢榮書局在疫情下清空地下樓層，並安排一樓售賣教科書，有家長和學生昨帶書單買新書。漢榮書局負責人石漢基說，今年因應疫情，教育局突然要求學校提早放暑假，令部分學校未及向學生派發書單，而復課無期亦難以估算學生何時會前來買書，令他們不敢大手入貨，「有生意都不夠膽做」。他亦說，部分出版商亦減少印刷教科書甚至未出版，供應不足，亦令來貨速度大減，過去訂貨後兩三天即收到，現時卻要等候一星期至10天。