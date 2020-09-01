港大開學禮 張翔籲對言行負責

去年反修例風波，部分大學不辦開學禮，港大改為各學院安排活動。今年因疫情，港大入學禮改為網上進行，校方昨上載短片。張翔以英文致辭，稱港大向來是最傑出人才匯聚交流、激發新思維的地方，「無論你來自哪裏、有着什麼背景，在這裏也能有所得着，更重要的是，也能有所貢獻。正是這些多元的文化思維、信念和經歷，令大學卓越，讓大學成員團結一致。我們鼓勵大家積極討論和思辨，而同時彼此互相尊重、對自己的言行負責，以及遵守法律」。

未設學生會致辭環節

張翔稱，無論從事什麼工作，或微不足道，都可為人類創造更美好明天。他以港大科研學者為例，他們多年來努力研究冠狀病毒，當新冠病毒出現並擴散時，港大已具備人才及設備妥善應對危機。學生會長葉芷琳亦有出席入學禮，但今年未如以往有學生會致辭環節。

其他大學開學禮或迎新活動均改為網上舉行。科大稱不設開學禮，大部分大學或學生組織籌備的迎新活動均移師網上，包括迎新講座、工作坊。中大稱，實體本科生入學禮取消，校長在入學禮的講話及各項由高年級同學籌辦的迎新活動將會線上進行。

教大稱轄下學院及學系改以網上形式舉辦「學院迎新會（Faculty Assembly）」或其他歡迎活動。理大說學系迎新講座、大學迎新資訊日等改以網上進行。城大稱網上開學禮已於8月25日舉行，校長郭位、副校長葉豪盛透過視像歡迎新生。嶺大稱決定把大學舉辦的迎新活動在網上舉行。