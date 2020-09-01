幼兒穿校服偕師網聚 復課前先建關係

孩子或難安坐 專家倡先手抱

教育局上周就電子學習提供建議，稱原則上實時網上授課不適用於幼稚園；局長楊潤雄昨日說，專業教學上學校有彈性，而指引是總結眾多經驗後認為學校應跟隨的原則，與學生「傾吓偈、打吓招呼、畀少少嘢佢哋睇吓，呢啲我哋覺得仍然可以」。

幼園派教材包 回復面授帶回校

寶寶幼兒學校校長黃淑芳稱，學校8月已開學，因應不同主題派發教材包，家長可與學生在家動工，待回復面授課堂後把製成品帶回校，並安排了校園一角，讓學生可以與製成品「打卡」，學校亦會掃描圖書供學生閱讀。她說，除了以上學習方式，希望幼兒學習可增加互動元素，故每星期亦會安排時間讓學生穿著校服與教師網上見面，有時會聊天、一起做動作或唱歌，希望學生與學校及課堂維持關係，並提供機會讓學生表達自己。她提到有時學生會「全家出席」，成為另一種合家歡親子活動。

循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園今日開學，校長張詠儀稱，今日原本設開學禮，疫情下唯有改用短片形式。她說，家長8月已回校取子女的實體練習及功課，包括一些線條練習及肌肉、手眼協調的訓練，老師亦會與學生單對單聊天，建立關係之餘可增學生口語表達機會。至於幼兒班（N班），校方則安排塗鴉練習等活動。

教育大學幼兒教育學系助理教授陳惠玲說，學校宜按校情安排多元化活動，勿集中學術活動，亦要留意幼兒情緒、自理自律能力等。過去復課後，學界大多反映學生學術表現良好，惟禮貌、自理等能力稍遜，建議家長在家可與子女練習，如吃飯讓子女幫忙放置餐具等。

建議拼合「班照」助認識同學

陳惠玲建議學校可用短片介紹校園環境，經家長同意後把學生個人照合併成「班照」，讓學生認識同班同學，增加對學校熟悉感；又提議學校借出玩具，稱K2、K3學生對學校玩具情有獨鍾，可藉此「緬懷回學校生活」，加上家長於疫情期間疲於奔命，或未可購置玩具，老師也可教家長如何與子女玩該套玩具，增親子互動。