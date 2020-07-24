調查：六成體育機構 無與兒童相處守則

調查亦發現逾七成受訪體育機構招聘過程使用「性罪行定罪紀錄查核」，反映他們注重篩選合適人員做兒童相關工作；然而，只有約四成受訪體育機構，在機構內制定員工行為守則及為員工提供守護兒童培訓。

有導師不知單獨教異性風險

培幼會：清晣指引保障雙方

國際培幼會（香港）總幹事蕭美娟認為，雖然大部分機構有機制篩選合適人選，但對保障兒童內部指引不足，很多導師對保護兒童的警覺性低，不少體育導師不知單獨教導異性學生存有風險。她稱，曾有教練反映縱使體育機構有行為守則，但無實際操作共識及支援，教練只能憑經驗判斷。她認為有時未必是教練有意侵犯兒童，故制定清晰指引是對學生與教練雙方都有保障。

國際培幼會建議政府完善現時社會福利署對保護兒童措施的相關指引，並將「守護兒童標準」納入資助、外判等體育項目的要求中；此外港協暨奧委會亦可牽頭，制定不同體育項目的守護兒童工作指引。