兒童之家男生 堅毅自立摘星

DSE周三（22日）放榜，錦濤在歷史科奪5**，中文及通識亦取得5*，他預計只考獲20分左右，放榜日在家舍查看成績時興奮得大叫，家舍其他兒童都替他高興，老師亦「跌晒眼鏡」。

9歲亡母 明白未來要靠自己

來自單親家庭的錦濤，9歲時因母親罹患癌症，需入住香港國際社會服務社的兒童之家，及後其母不幸離世，錦濤就留在兒童之家成長。他記得自小與母親感情很好，非常依賴她，以致入住兒童之家初期，自理能力欠佳，連襪子都穿反，被批評「港孩」。他說，當時明白未來要靠自己打造，唯有努力點，令自己變獨立。

今屆DSE遭遇疫情，圖書館、自修室關閉，錦濤只能留在家舍備試。他與3名兒童同住，有年紀較小的兒童偶爾發脾氣，騷擾他溫習，唯有每日提早6時起牀，趁其他兒童熟睡爭取溫習時間，日均溫習逾10小時。他又說，住在兒童之家的人要分擔家務，洗碗、打掃、清潔都要做，備試亦無「特權」豁免。

成年須離兒童之家 兼職掙生活費

備試多月，錦濤終跨過DSE難關，料能順利入讀大學，一圓母親對他的期望。不過他將面對另一難關，由於已滿18歲，錦濤將不獲發兒童綜援，並需搬離家舍。DSE後他兼職快餐店員工及補習導師掙生活費，之後將搬到共享房屋，但僅可住兩年，未來他盼獲分配公屋，有穩定的居住環境。