離世校長遺澤 助喪父考生走出陰霾 善德生謝學校幫忙：如見何校長身影

兄弟同應考 肩負喪事家務

DSE考生黃同學原本一家五口生活，他形容一家人是「節儉家庭」，很少旅行但和樂融融。今年2月備試突然接到父親行山猝逝的噩耗，「完全接受不到，早上還在一起吃早餐……覺得世界好絕望，為何是我 ？」他與孿生哥哥同是應屆考生，二人肩負父親後事及瑣碎家務，無暇兼顧學業。DSE延期，雖說可喘一口氣，爭取一點時間溫書，但黃同學說甫打開課本，滿腦是父親以往關懷備至的片段，母親亦會突然哭泣，「全家輪流爆發，每次要大家靠在一起，才舒坦一點點」。

何校長遺孀主動聯絡安慰考生一家

除心理壓力，家庭亦頓失家庭支柱，現任校長陳世詠、師長得悉事件後，校董、辦學團體等均伸出援手，何滿添妻子更主動聯絡他及母親，以自身經歷安慰黃家。何校長年少時也曾歷經父親猝逝，何太也是頓失至親，黃同學說，其他人講咩佢 （黃母）都唔係好聽得入，但何太講完就放低咗心結，母親精神不再繃緊，自己與哥哥互相鞭策之下，獲得最佳6科24分成績，希望入讀理大土木工程系。

同窗吐露父出走 「不知怎幫媽媽」

家庭頓崩一角的經歷，令身旁另一名DSE生鄭同學首度開腔談及自己家庭情况。校方及同學只知道鄭同學家庭經濟不佳，但積極向上、笑意迎人。原來她中五時父親離家，剩下母親及姊姊。眼見母親常獨自哭泣，「真的好大壓力，但除了讀好書，我不知可以怎樣幫到屋企，不知怎樣幫到媽媽」。她發憤讀書，家人亦多番犧牲助她專心讀書，母親常要為生計奔波，但亦盡量滿足她願望，每月掏出700多元補習；晚間工作的母親更陪伴她去每一場考試，給她家中質素最好的口罩，最終她考獲最佳6科33分，母女相擁而泣，「這幾個月我們說要自我約束，DSE是我們三個一齊考、一齊捱回來的」。

何滿添離世後，其妻成立了佛聯會何滿添校長紀念獎學金，紀念其不屈不撓的精神，今屆有首批得獎學生，優異獎得主何同學憶述，何校長雖沒曾當他科任老師，但總會留意及關心文靜的他的情緒，願自己未來也成為如何校長一般體恤、包容的人。