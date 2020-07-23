親赴院校報名 考生：較穩陣

「較有誠意又可看學校」

樹仁大學今年取消校內現場面試及筆試，但開放校園予學生親身報讀學士學位課程。校方加強防疫措施，除報讀學生外，其他人不得進校，入校者亦要探熱。應屆DSE考生李同學昨到場辦申請手續，他知道可以網上報名，「但始終覺得親身過來比較有誠意，又可以看看學校」。

香港大學附屬學院九龍灣校園昨日亦見小量人流。校長陳龍生表示，截至昨午1時，有1800人報讀該學院的課程，報名人數與去年相若，超過九成透過網上報讀，約150人親身到場報名。陳校長表示，連同放榜前已報讀的學生，截至昨日累積報名人數共1.2萬，DSE最佳5科平均成績為15分，較多人報讀社會科學、工商管理及護理學副學士課程。

另外，職業訓練局（VTC）昨日開始「統一收生」，並以網上進行，學生毋須到院校報名。VTC表示，網上收生首日運作暢順，已派出約1.1萬個學額。VTC提醒學生，即日至本月27日仍可登入網上系統報讀學士學位、高級文憑等課程。