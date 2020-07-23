超級狀元看國安法：人人警惕言論 擬赴劍橋讀工程 稱與立法無關

疫情下，學生昨毋須回校領取成績表。聖保羅男女中學「超級狀元」林綽宏昨接受本報查詢時稱，現階段難以評論《港區國安法》對港是好是壞，惟具公權力的機關應向社會解釋清楚，讓各界理解和消化事件。他又稱，留意到立法後「社會氣氛有改變，每人對言論有警惕」，但他對是否造成寒蟬效應則未有定論。他計劃前往英國劍橋大學修讀工程系，稱與立法沒有關係。

香港華仁書院狀元洪臻認為港區國安法已落實，現談支持與否非最重要，認為短期內難以評估法例影響，需再觀望。他沒報讀海外大學，也不打算移民，因為他認為生於香港，在此地接受教育，獲取資源後應以知識回報社會。

華仁狀元：不移民 用知識回報社會

洪臻說沒參與反修例遊行，但相關新聞難免影響其備試心情，但他沒刻意避而不看，因為他說這如同承認事件有影響情緒，「成為心中一條刺」。他相信年輕人有好初衷，並表示無論作什麼決定，也要想一想自己的目標及人生規劃。

洪臻初小時患上扁桃腺炎，常到家庭醫生就診，明白醫生的重要，疫情令他從醫意志更堅定。他心儀港大醫科，他欣賞政府當局處理傳播鏈及群組個案的效率，希望市民配合政府，「這不僅有關支持政府與否，而是支持抗疫行動與否」。有醫護以罷工方式促政府封關，他說明白其急切訴求，也理解他們深受疫情影響，故有權要求政府封關，但覺得政府採納建議與否，自有其考慮，最重要還是醫護及政府間能否彼此理解。

「收緊出外用膳 入境檢測有冇收緊？」

對於現時防疫工作，林綽宏引述港府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌及袁國勇指出，容許部分人入境時豁免檢測是防疫漏洞。林綽宏反問，「收緊市民出外用膳時，嗰一方面（入境豁免檢測）又有冇同時收緊番呢？」他又稱，3月時政府在試前一星期宣布延遲開考，他感到很忐忑，形容政府做法「不可接受」，心情和温習進度都受影響，說休息了一星期才重拾學習。

另一名皇仁書院狀元吳浩渝，初步計劃報讀港大醫科，他昨透過學校發短片，向校長、教師、父母等表達謝意。他希望成為醫生，回饋社會，寄語港人團結一致，同心抗疫，「無事可以難得倒我們」。