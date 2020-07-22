「首次參與校記實體採訪活動與在家中參加網上工作坊的感受大有不同，更有趣味，面對面訪問的環境也讓我更專注和投入。是次活動同時令我學習到實用的採訪技巧和人際溝通技巧，例如訪問時如何提問及分析受訪者的回應，並追問當中細節，以豐富採訪內容。」

◆霍曉彤（荃灣官立中學，中四）

「最初看到只有4個採訪名額時，估計競爭會相當激烈，做夢也想不到竟有機會訪問黃綺琳，令我十分興奮。由於採訪經驗不足，最初我不太掌握到採訪節奏，例如有時候想到新的問題卻已被其他校記問了，但過程中我漸漸適應，慢慢投入，最終亦能提問想問的內容。是次採訪經歷珍貴，而且氣氛輕鬆，一改我對傳媒工作的嚴肅印象。」

■星之寄語

校記真誠 可更自信

導演、編劇黃綺琳：

感受到校記真誠地與我交流，他們對於我的答案沒有預設立場，很認真地聆聽，並按他們有興趣的方向追問。另外，觀察到校記可能因為不熟悉電影、編劇行業而有些膽怯。每人熟悉的範疇不同，有不認識的行業十分正常，鼓勵校記應更自信，相信自己是可以提問的人。最後，建議校記下次採訪時，每次發問不要連續提出多於兩道問題，因受訪者未必能記住所有問題，或令回應時比較混亂。

黃綺琳檔案

憑《金都》成為第39屆香港電影金像獎新晉導演，同時入圍最佳編劇、最佳原創電影歌曲。2009年畢業於香港中文大學生物系，之後入讀香港浸會大學電影學院電影電視與數碼媒體藝術（製作）碩士課程，畢業後成為香港電視網絡（HKTV）見習編劇，撰寫《警界線》劇本，其後為ViuTV電視劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》及《歎息橋》擔任編劇。