第23屆校園記者．黃綺琳：怕衝突避表白 創作成出口 日常感受埋心底 寫進《金都》舒一口氣

6月初新冠肺炎疫情稍為緩和，《明報》校園記者計劃遂把握時機，邀請黃綺琳到《明報》報館接受校記「星之約會」專訪，過程亦於網上直播，讓未能親身到場的校記也能參與。最初在場校記都坐得筆直，面容繃緊，Norris率先打破冷場，跟校記自我介紹，令氣氛輕鬆起來。

不滿同居男友指甲鉗亂放

「我從小性格害羞，常逃避衝突，害怕破壞關係。」Norris表示日常生活中，她多擔任聆聽者角色，很少主動與家人、朋友分享心事，有時甚至為了維持表面的和諧而硬生生吞下個人感受，不能如實表達自己。接觸創作後，她開始以此為出口，記下情緒和感受，例如《金都》女主角阿芳常常不滿同居男友Edward使用指甲鉗後沒有收好，便是Norris的親身經歷。同居前男友這個習慣令Norris生厭，她卻因為不想引起衝突，一直沒有告知對方，最後把它寫進電影，才感到舒一口氣。

除了寫下有關愛情的感受，創作亦讓Norris記下對已離世父親的思念。父親病重住院時，她正在撰寫電視劇《歎息橋》劇本。Norris的父親生前常喚她「靚女」，她將這個情節寫入劇中角色Joyce的父親身上，一句「靚女」，同時呼喚Joyce與Norris，「寫劇本時希望爸爸可見證作品面世，讓他知道我把其一些特質放入戲劇，可惜他在劇集拍攝時已離開，沒有機會看到」。電視劇播出時，父親已離世一年多，Norris再次聽到這一聲「靚女」，「從某個角度看，父親與我的關係在《歎息橋》保留了，被永遠記錄」。

主動談經歷 沒想像般麻煩

創作是Norris的情感出口，也讓她更了解自己。Norris很深刻在台灣金馬影展時有觀眾問她，為什麼《金都》兩名主角的關係會如此？是社會問題，還是二人溝通欠佳？這些討論對她而言別具意義，令她意識到自己因怕衝突而害怕溝通的性格，可能影響她與身邊人的關係，於是她嘗試改變。有一晚Norris跟朋友一起喝醉了，她沒有駕車回家。過去她因怕母親囉嗦，只會盡量在天亮前把車駛回家，或在母親發現後才承認。這次她主動把情况告訴母親，發現沒有想像般麻煩，「媽媽只是說了一句『咁都得？將車匙交畀朋友？』那刻發現自己對衝突好像過於敏感，一直怕衝突而不說出口的話，其實未必會引來衝突。這也令我反思，以後對身邊的人可以直接、坦誠一點，不用為了逃避吵架而隱瞞一些話」。

羨慕校記年輕已對傳媒有興趣

Norris認為，無論劇本或歌詞，創作人不可能憑空將題材寫得貼地，每份作品或多或少跟他們或其身邊人的故事有關。她的創作靈感來自生活，如《金都》是她30歲時被母親催婚但不想跟當時男友結婚的故事；為樂隊野佬填寫《理想再見》的歌詞時，她剛獲香港電視網絡聘任為見習編劇，爸爸卻確診末期血癌。「當刻我覺得全世界的人也應該讀醫科，尤其自己本科修讀生物，是與拯救生命有關的科目，但我竟然去讀藝術（碩士），感覺很奢侈、不切實際」，她遂把感受寫成歌詞。

訪問尾聲，Norris跟校記說，很羨慕他們年紀輕輕已知道自己對傳媒行業有興趣，又積極參與校記活動，嘗試接觸行業。校記七嘴八舌回應，說自己也很迷惘，有機會便嘗試參與不同活動，看看是否興趣所在。尋找自我與出路，大抵是每個年齡層的共同課題。

■黃綺琳推薦給中學生的電影（見表）

文：校記 霍曉彤、譚昕明、蔡懷志；傳媒teen使 胡康妮

圖：吳穎敏、受訪者提供、資料圖片、網上圖片

文字整理：吳穎敏【文章經編輯刪節】