曾隨理大「廚房佬」清潔 衞炳江成浸大校長唯一候選人

自言「激情過」 不會對整代年輕人失望

衞炳江在港土生土長，香港大學畢業後，1980年代赴美留學及發展，1996年回流加入理大，曾任協理副校長，2010年出任副校長（科研發展），今年3月出任常務及學務副校長。衞炳江於去年11月理大圍困事件，曾多次進出校園，試過隨「廚房佬」於飯堂清潔。他早前受訪談及反修例風波，稱無可否認年輕人有理想、有信念，但絕不同意破壞、訴諸暴力等手法。對於社會批評年輕人的說法，他稱「不會對成代人失望……自己都年輕過，激情過，有當時相信的信念，但想法會隨時間、經歷變化，不會因一時一地發生的事，就說整代人不濟」。

衞專研光纖通訊，於理大成立光電研究中心，建立先進研究設施，推展光纖通訊、光纖傳感器及氮化鎵技術的研究，於國際學術期刊發表論文超過200篇。

2015年上任的香港浸會大學校長錢大康去年宣佈今年8月31日任期結束後退休。浸大校董會主席陳鎮仁早前發信，指物色委員會考慮過逾200名本地及海外申請者，決定最終推薦人選。

浸大今日舉行4場公開論壇，由新校長人選匯報及回應師生等提問。