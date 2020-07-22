歷史科及格率相若 4或以上較去年少

考評局：撤題非新事 教局主導調查

今屆歷史科有4643名日校考生應考，考到2級為94.9％，而4級或以上的考生是45.6%，比去年51.8%為少，而考獲5級或以上的百分比亦比去年低（見表）。考評局總經理（評核發展（項目））蔡筱坤稱，局方經檢視後，並沒有發現異常情况，而歷史科卷一及科目得分，與去年、往年比較相若，籲考生放心。她又提到，考獲第一至二級的考生比例與去年接近，認為年與年之間波幅屬正常。

今年歷史科其中一題涉及中、日關係，要求考生解釋是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，事件引起爭議，考評局最後取消試題。考評局早前已就取消試題事件向教育局提交內部調查報告，但考評局昨日拒公布內容。考評局總監（公開考試）麥勁生指，現階段調查由教育局主導，完整報告亦將由教局統籌，其後會給予考評局意見。

教育局昨指出，專責小組正審閱考評局提交的調查報告，約見相關人員和審閱文件，會視乎工作進度，以及疫情對進度的影響，盡快完成調查和檢討工作。教育局又稱，專責小組成員各有其熟悉的專業範疇，包括課程、質素監管和文憑試等，成員共7名，包括教育局人員3名、考評局代表2名及業界人士2名，但拒交代成員名單，稱以免對專責小組造成壓力及影響工作進度。

（疫情第三波）