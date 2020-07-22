考生減少學額不變 考評局：或更易入大學

7狀元獲7科5** 較去年少5人

今屆文憑試共50,809名考生應考（包括45,257名日校考生及5552名自修生），4男3女考獲7科5**成為狀元，比去年少5人。中六生人口持續下跌，但資助大學學額不變，蘇國生認為，某程度令學生更易入讀資助學士課程，但他提醒，各課程收生分數計算方式有異，DSE分數僅作參考。

今屆共805人考試違規，比去年多14%。考評局總經理（學校考試及評核）許婉清指出，今年DSE筆試押後，考生或感緊張，加上停課，老師試前無法提點學生，令違規個案較多。其中一名考生應考時，被發現試卷下有大量筆記，局方調查及審議後，認為考生未有合理解釋，故取消其全部考試成績。另外，局方審核一名學生的通識獨立專題探究報告時，發現其抄襲局方在網上提供的示例，學校了解及調查後，確認屬嚴重個案，局方將該學生的報告評為零分，通識科成績降一級。

其他違規個案包括23名考生在試場拍照，或將電腦條碼或試場相片上載到互聯網，人數比去年多逾一倍，當中17人成績降一級，6人被扣分；21名考生應考時，桌上仍有上一節考試的試卷；有考生的手表或收音機考試時響鬧，被輕微扣分。

（疫情第三波）