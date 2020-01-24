310考生缺席DSE 通識及格率5年新低 逾3700人中文「脫腳」不符入大學門檻

明報記者

考評局秘書長蘇國生稱，無法判斷新冠肺炎疫情是否影響考生表現，但今屆DSE充滿挑戰，考生在眾多不肯定下仍堅毅面對，為他們感到驕傲。

考評局總經理（學校考試及評核）許婉清表示，今年有310名考生申請評估成績，當中301宗申請獲批，81人有考同一科部分卷別，故可用已考卷別評估全科成績。她說，其餘220名日校考生，因並無應考所有卷別，故未能以其他卷別作評核參考，需以校內成績評估有關科目成績，而不同人沒有應考的科目數目不同，總共涉及527個科次。考評局今年因應疫情，設立一次性特別安排，評估成績的最高等級由以往最高第4級升至第5級。許婉清指，今年有23名考生獲評估為5級，當中涉45個科次。她補充，有34人因身在內地或外地未能完成隔離而未能應考；有57人抵達試場後感到不適或申報健康狀况後離開試場。

考評局：撤中英口試 成績無大差距

至於核心科目的表現，蘇國生稱，今年有3711名考生因中文科「脫腳」，即4科核心科不符入大學最低門檻「3322」，而分別因中文科、英文科、數學科以及通識科「脫腳」的佔全體考生7.3%、11%、0.4%，以及0.1%。

考評局總監（公開考試）麥勁生稱，中文科考獲3級或以上的日校考生佔58.3%，而英文科則有55%，今年雖然取消中英文科口試，但觀察不到成績與去年有明顯距離，中文科考獲2至4級的考生比例更上升1至2百分點。

考評局稱考生不熟粵劇課題 影響及格率

通識教師聯會：或受礙社會事件疫情停課

通識科方面，今年考獲2級或以上的比例為自2016年新低，只有88.4%；考獲5級或以上的比例只有7.1%，比去年低3個百分點。麥勁生稱，科目經理及專家小組於評卷後進行初步觀察，認為整體考生能力不比以往遜色，但今年部分課題考生相對不太熟悉，包括非物質文化遺產、粵劇等，考生對其了解或比較少，收集意見後會向下年出卷的專家小組轉達。

通識教育教師聯會主席劉錦輝不認同今年通識科文憑試題目較去年艱深，舉例稱卷一必答題中，有題目問及青少年網絡文化，是「恆常議題」，即使是今年較受關注、有關新聞自由的一題，課程內容亦有觸及。

他認為今年通識科文憑試的跌幅難以歸咎單一原因，今屆文憑試考生曾歷社會事件、疫情及停課等，影響應試狀態，觀察到其他核心科目亦有輕微跌幅，認為非通識一科「斯人獨憔悴」。

另外，考評局早前把DSE預測等級研究計劃擴展，希望通過蒐集學校校內評核數據，制定一套預測學校考生文憑試等級的方法，並探討將這方法作為文憑試應急機制之一的可能性。蘇國生稱，已收到超過360間學校提交考生的預測等級，會根據所收到數據及考生DSE的實際成績作相互研究，計劃於9月底透過研究報告向學校公布。他續說，未來將繼續收集有關數據，以掌握學校的預測成績與實際考生考獲成績的差距。

（疫情第三波）