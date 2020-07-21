年少貪玩需留級 發憤負笈成材

父拮据仍支援出國 啟發教學信念

林日豐草根出身，童年住石硤尾徙置區，回憶是落街踢波、周圍撩是鬥非，散漫日子直到高中，林日豐稱，記得有次在街流連時，在彌敦道被老師兼輔警當場攔截，校方勒令他中四留級，這反令林日豐動念「要發憤了」，更主動向家庭提出想要出國留學。

林日豐稱，當時家境不算好，但亦願意成全海外讀書的心願，他隻身赴加拿大讀私立中學，「拎住兩袋行李就離開」，順利在當地升讀麥馬斯特大學（McMaster University）數學系。今日回想，他稱爸爸表面威嚴，但內心十分顧家，自己當校長也就如爸爸當天的角色，盡力贈予學生機會。

他稱，自身經驗影響他教學生時，「不要一早斷定學生叻或不叻，學生有其潛力」。不過港生在港升學框架，易造就「Failer」（失敗者），小學升中時已開始定形，「將不同能力的學生分流，變相標籤了他們，他們感覺很負面」。