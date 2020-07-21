昔拒政治入校園 今思共存 退休獅子會校長林日豐：盼保護學生勿崩潰

昔學生問為何要打呔 今問對警看法

本學年以「提早放暑假」終結，校園一下子又變得空蕩冷清。林日豐總結稱希望平淡是福、平淡就好。近年，林日豐定期「探班」入課室跟學生對話，話題沒有「紅線」。往時學生問：「為什麼初中要留校午膳？」「為什麼高中生要打領帶？」「如何選科？」不過，現在學生着眼點變了，林日豐稱，有些問題「不易答到」，例如有學生問他對警察的看法。林稱，自己的答案未必是學生最想聽，但「是其是，非其非」，不偏幫哪方，「樹大有枯枝、族大有乞兒，個別（警察）一定有不同執法技巧，與此同時，示威者亦是，不能只抽一個片段來看」。他希望溝通、希望學生表達。

但表達得來，也要互相尊重，有次一兩名學生「Full gear」走到校長室外。林日豐見狀便說「喂，這裏我主場喎，你除低吧，我認得你是誰」。他之後向學生解釋，「校長看到這些行為，都會不開心，學校不是表現政治訴求的地方，但你有想法，我願意聽，但也不是這般展示」。看似強硬，但他稱「從沒有因學生這些行為罰過他們」，原因直接，「他們是小朋友，要怪都怪不到，識便不用教」。

要求學生脫「全裝」 「你想法我願聽」

林日豐曾任荃葵青區中學校長會主席，2012至16年時，他是津貼中學議會主席（現為當然執委），國教爭議、佔領運動，他立場明確：政治不入校園，不希望學生接觸。不過，時代翻天覆地轉變，他希望學校今後是「與政治共存」，他稱學生始終心智未成熟，接觸很多外來資訊，學校有教育角色，「大家都要搵到條路」，形容如跳舞般，二人（師生）共同步伐，不是一聽政治便你推我撞。

這年社會被低氣壓籠罩，林日豐稱，社會、家庭的撕裂程度，是難以想像之大，親如家人，也完全不知子女在外投入社會運動；校園內，曾有學生唱歌、叫口號，另一方立場學生也反喊「唔好叫啦、唔好嘈」。矛盾處處，林日豐慨嘆學校能力也有限，「他們口中的是非黑白，解決不到的，學校要說服他、解決他所指的問題，作為一間學校的校長，我又有何辦法呢？但最重要是，他情緒不要崩潰，他能不能安頓好自己」。

嘆學校能力有限 難解學生心結

林日豐大學時讀數學系，多年來做教務工作多，很少做輔導，說話偏向理性。有些老掉牙的道理，他常常跟學生說：不開心時，你的拳頭握到好實好實。如果要你幫我拎起這支筆，你會發現，原來一個人處於緊張時，連最輕的東西都拎不到，要拎得起，先要放得開。

明報記者 魏綺婷