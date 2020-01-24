中大疫境助學金惠新生 看疫情影響不看學術表現 料助600人

報讀人數續升 稱無關被指「暴大」

DSE應考人數續跌，但中大報讀人數「逆市上升」，王淑英稱，中大近數年報讀人數一直上升，去年入學成績中位數更達26分（最佳5科），認為學生之間傳頌的口碑及學校宣傳工作有功，與社會事件中被稱為「暴大」無關。她又預料內地新生人數不減，反而海外生因其國家封城，即使付了留位費亦未必可如期赴中大開學。

不設入息審查 可獲1萬至4.2萬

中大今年增設「疫境自強助學金」，王淑英稱，助學金不以考試、學能表現或擇優而錄的方式發放，形容今屆考生情緒「不穩、不安、不太愉快」，他們克服眾多困難升上中大，不論成績如何，都值得嘉許。王淑英稱，助學金旨在為學生、社會帶出正面信息，故不設入息審查，申請表格以剔取選項為主，包括個人健康問題、家庭經濟收入銳減等，學生亦可以文字補充，校方信任新生如實申報。

校方收到申請後會按學生情况排優次，有需要或要求學生提供補充資料，其後按情况發放金額，每人最少1萬元，最高金額為全年學費42,000元。助學金今日已可循網頁申請 。

捐款受衝擊 稱不特別憂心

王淑英說，「疫境自強助學金」連同其他入學獎學金，料約千名經大學聯招入讀的新生會受惠，以中大約2800多個資助學額計算，即逾三分之一經聯招入讀中大的新生會受惠。她稱，今年就學生獎、助學金的捐款方面減少，「受到少少衝擊，沒有源源不絕的新捐款者」，但中大有儲備，「應花便花，如果這筆錢可以為社會帶來正面的態度，是無價的」。她又透露，有以個人名義捐贈的善長捐了龐大的款項給中大，形容為「打破歷史」，故對大學籌款方面不感特別憂心。

籲勿因偶然事件倉卒赴海外

對於近日移民潮，王淑英認為，現時社會發生的事很「貼身」，未經時間實證而決定出外讀書甚至移民，除要考慮金錢、合適的學科、專業資格等，還要考慮貿然出國讀書有否足夠心理預備，她稱不會為學生去留表達立場，但認為學生要深思熟慮，理性決定。