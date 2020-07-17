港大附屬學院 網上到校皆可報讀

VTC統一網上收生 分校設電腦供報名

職訓局高級助理執行幹事任影嬋稱，截止本月共2.8萬人報讀下學年學士、高級文憑等課程，比去年少一成。她認為中六畢業生人數減少，報讀人數下跌屬預期內。不過她說，因應行業人力需求，資訊科技及特殊幼兒教育等個別課程學額則增加。

疫情嚴峻，職訓局今年轉以網上統一收生，申請人毋須到校申請，少數要面試的如社工高級文憑課程，亦轉為網上進行。不過專業教育學院（IVE）分校仍提供小量電腦，供有需要學生放榜後即場上網報名。任影嬋建議學生放榜前先到網上系統建立帳戶，加快在放榜日報讀的程序。

港大附院報名內地生跌六成

HKU Space CC校長陳龍生稱，校方暫收到約9500多個申請，因中六生人數下跌及內地生報名人數減少，預計今年錄取3300名學生，整體收生比去年少約10%。

他稱，與去年同期比較，內地生報名人數大跌約六成，但稱今年內地報名少「無可厚非」。他說該校過往有逾千個內地報名，但疫情影響，校方無法到內地面試招生，內地生只可電子報名；加上內地生擔心疫情下報名後未必可來港升讀，亦顧慮到疫情會否緩和及來港需否隔離等問題，故報名時會猶豫。

HKU Space CC今年亦推出「雙軌入學通」，學生放榜後可選擇在網上報名及面試或親身到場報名、面試及繳費。陳稱鑑於疫情鼓勵學生網上報名，而今年親友不可陪同學生入校報名。