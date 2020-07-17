被撤歷史題評卷參考：滿分須兼提利弊論據

早前有考生就取消試題申請司法覆核，被裁定敗訴。教育局及考評局應立法會教育事務委員會要求，昨提供今年DSE歷史科被取消試題的評卷參考，共兩個版本。

考評局昨解釋兩版本，「初稿」由審題委員會在擬題時一併撰寫；而經修訂的版本，則供考評局委員會討論該分題時作參考。意味即出現試題爭議後，才有修訂版本。

「日為清設速成學校」資料

可解讀「令人低估現代化難度」

考評局秘書長蘇國生5月尾初步檢閱答案後，指57.1%學生答「弊多於利」；38%答「利多於弊」。據評卷參考修訂版本，若該題要取滿分（8分），不論任何立場，均須提出弊與利兩方論據，且能有效運用資料及個人所知（見表）。

題目附有兩份資料，包括日本為清國學生開設一年制法政速成學校。評卷參考列例子，可見「日本對清政府的改革作出支援」；然而「速成」的學習模式，讓國人不現實地以為現代化可速戰速決。

教師：證兩立場皆能利用資料

歷史科教師張往稱，爭議初時，有人質疑試卷資料偏重日本為中國帶來的利處，但從評卷參考可見，學生在引用兩份資料下，仍能同時談及利弊，「學生個人知識即使不足，只記得侵華事件，但都可從資料看到，日本嘗試於民初年代掠奪中國經濟利益，予考生討論、選擇立場的空間」。他稱，不論學生答「利多於弊」或「弊多於利」，從評卷參考可見提供了充足的答題線索。

考評歷史科主席批題目冒犯

考評局歷史科委員會主席、嶺南大學協理副校長劉智鵬稱，題目問法冒犯（offensive）、不適當（inappropriate）、不專業（unprofessional），「這不是問答遊戲，不是測試學生思辨能力，而是看學生於歷史科所學，強行在一段歷史找一些利處，平衡弊處，作有利有弊的陳述，完全沒法理解，題目沒有教育意義」。他質疑擬題者是否對歷史所知不多，甚至別有用心，認為取消試題做法合適。