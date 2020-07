讀仁安護校 最快6年移民芬蘭

推芬蘭銜接學位 可當地任職

仁安去年與芬蘭于韋斯屈來應用科技大學(Jamk University of Applied Science)通過合作協議,學生完成仁安登記護士課程及通過筆試及面試後,可前往芬蘭當地入讀一年半至兩年制的「健康護理學士學位」(Bachelor of Health Care in Nursing)銜接課程,課程包括臨牀實習,亦會教授芬蘭語。學生畢業後可直接獲得芬蘭註冊護士資格於當地任職,連續居住滿4年後(每年不少於183天)可申請成為當地居民;若學生通過芬蘭語考試(六級中取得三級水平),可獲永久居民資格。銜接課程學費為8000歐元(約70,500港元),連同登記護士課程學費,即合共20多萬元學費。

校長:多護士擬移民 憂青黃不接

校長袁偉傑稱,芬蘭被譽為最幸福的國家,工作環境及待遇不俗,註冊護士年薪可達40多萬港元,作為教育工作者,希望可為畢業生提供多一條出路。

今屆仁安畢業生已可申請銜接至芬蘭課程,他說,2月至今,就銜接課程的查詢數字不斷增加,他無探究背後原因,但「感覺他們好想離開香港」,近月亦多了不少充滿經驗、剛升職的護士籌備移民,擔心本港護士界將現青黃不接現象。