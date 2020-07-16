讀仁安護校 最快6年移民芬蘭

推芬蘭銜接學位 可當地任職

仁安去年與芬蘭于韋斯屈來應用科技大學（Jamk University of Applied Science）通過合作協議，學生完成仁安登記護士課程及通過筆試及面試後，可前往芬蘭當地入讀一年半至兩年制的「健康護理學士學位」（Bachelor of Health Care in Nursing）銜接課程，課程包括臨牀實習，亦會教授芬蘭語。學生畢業後可直接獲得芬蘭註冊護士資格於當地任職，連續居住滿4年後（每年不少於183天）可申請成為當地居民；若學生通過芬蘭語考試（六級中取得三級水平），可獲永久居民資格。銜接課程學費為8000歐元（約70,500港元），連同登記護士課程學費，即合共20多萬元學費。

校長：多護士擬移民 憂青黃不接

校長袁偉傑稱，芬蘭被譽為最幸福的國家，工作環境及待遇不俗，註冊護士年薪可達40多萬港元，作為教育工作者，希望可為畢業生提供多一條出路。

今屆仁安畢業生已可申請銜接至芬蘭課程，他說，2月至今，就銜接課程的查詢數字不斷增加，他無探究背後原因，但「感覺他們好想離開香港」，近月亦多了不少充滿經驗、剛升職的護士籌備移民，擔心本港護士界將現青黃不接現象。