反修例一年 26教師遭譴責警告

共222專業失當投訴 遠超往年

楊潤雄昨回答民建聯議員周浩鼎有關教師專業操守提問，披露去年6月至今年6月，收到222宗教師涉專業失當的投訴，比截至3月底數字多30宗（見圖）。翻查局方4月特別財委會文件，過去一年投訴數字大增，2016/17至2018/19學年教師涉違反專業操守的投訴，合共為66宗。

建制派促公開身分 楊潤雄拒絕

周浩鼎表示，有失德教師煽動他人仇警、參與暴亂，甚至鼓吹分裂國家，追問楊潤雄會否考慮公開失德教師身分、涉及行為及所屬學校，「讓家長有知情權」 。新民黨容海恩亦稱，若局方因擔心影響學校而不公開投訴調查結果，會令外界難以監察。

楊潤雄回應，倘教師投訴屬實並被取消註冊，將無法在學校任教，局方及學校已在相關問題把關；而如果個案嚴重程度未至於取消註冊，局方會向教師發勸喻或警告，楊說應向這些教師給予機會，讓他們改善教學，一旦公開身分，可能造成標籤問題，不利其教學工作。

「值得取消註冊的 絕不手軟」

他說，投訴個案或涉教師個人行為，若公開所屬學校名稱，校方或負上與其無關的責任，對學校不公。他向立法會議員擔保，局方會嚴肅跟進每宗個案，「值得警告的我們（局方）會警告，值得譴責的我們會譴責，值得取消註冊的我們亦絕不手軟」。