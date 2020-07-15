教局促學校兩三日內完成考試 今起停課外活動

六成中學昨舉行分班試

教育局表示，本港疫情有擴散迹象，局方諮詢專家意見後，決定進一步收緊措施，安排適用於補習學校的面授課程。部分學校及幼稚園下月起開始新學年，局方稱會因應疫情，盡快公布新學年安排。

今年各中學可選擇是否舉行Pre-S1，教育局稱，共253間中學昨如期舉行，佔所有中學約六成。李求恩紀念中學是其中之一，校方表示約10多名中一新生告假缺考，稍後安排補考。校長賴炳華說，新生學習水平不一，故有需要以Pre-S1了解他們程度，讓教師調適下學年課程進度。據他了解，區內較多中學繼續舉行測驗，取消Pre-S1的學校主要在疫情較嚴重的慈雲山。

李求恩紀念中學測驗前外聘公司清潔考試場地，並沿用舉行中學文憑試的防疫措施，包括所有學生進校時要探熱及用搓手液潔手，加開3個課室試場，減少禮堂考生人數，保持社交距離。居於黃大仙區的黃太昨到校接完成測驗的女兒，她說擔心疫情，但「考分班試一定要出來」，唯有平時減少不必要外出，減低感染風染。