DSE下周三放榜 疫情升溫收生新安排 5自資院校增網上面試

恒大：校內收生中心維持開放

香港恒生大學校長何順文昨與傳媒視像會面，他稱，因應疫情將採取網上辦理入學申請，設有入學面試的課程，如翻譯、傳播學院等，會以網上或電話方式面試，放榜當日，校內負責收生的中心會維持開放，幫助仍想親身到來的家長或學生了解課程或辦理手續，但他提醒家長或學生需留意疫情。

他又提到，今年順延約一星期至9月11日開學，有信心屆時可恢復面對面授課安排。今年中六生人口下降，他預計最後實際收生會比去年下降約10%，但近年高年級生（三或四年級）入學申請有所上升，此消彼長下，預計新學年會錄取到約2000人，與去年相若，認為數字仍屬「健康」，加上受疫情影響，部分學生或選擇到海外升學，不特別擔心今年收生。

樹仁：設網上系統查取錄結果

本報昨向部分自資院校查詢放榜日收生安排（見表），明愛專上學院及明愛白英奇專業學校、東華學院、浸大持續教育學院（SCE）及國際學院（CIE）、珠海學院均設網上面試。此外，樹仁大學回覆稱，因應疫情，已設立網上申請系統，申請人可透過網上查閱取錄結果等；校方稱明白有些考生或會到校申請，會按政府建議做好人流管制，審批時間或較長。