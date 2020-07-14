教大新書回顧香港教育史 中西區名校60年代已受追捧

中英兩種學制曾並存

中西區至今仍有不少以傳教士或宗教團體命名的學校，原因可追溯回殖民時代。香港早年的學校為俗稱「卜卜齋」的私塾，直至本港開埠，教會為香港帶來了「學校」這種新事物。有份撰寫該書、教大科學與環境學系講師黃棣才說，私塾旨在識字，上課不論年紀，「有人可以十歲八歲，有人可以30歲」，而西教士為學校帶來設有班級、按程度編班的概念。

本港部分學校其後亦引入英國「三部八班制」，相當於現今小五至中六級別，第八至第七班為預備部、第六至第四班為初級部、第三至第一班為高級部，當年曾行此制度的學校包括英皇書院、庇理羅士女子官立學校（現稱庇理羅士女子中學）等。本港更曾一度出現中英兩種學制並存的局面，即中文中學沿用內地「六三三制」（6年小學、3年初中和3年高中），英文中學沿用英國「三部八班制」。

小學生升中現毋須「一試定生死」，但於1960年代，本港設有「升中試」。1962年，本港舉行首屆升中試，只考中文、英文和算術3科，成績優異者可免費修讀5年或3年中學，學校按成績和意願編配，不受區域限制，而當年中西區傳統名校已成為學生的熱門志願。

解構9校變遷 AR還原已拆建築

另外，新書亦藉歷史圖片及立體模型，解構9間中西區學校建築的特色和功用及其變遷，並首增擴增實境（AR）技術，還原現存及已拆卸的學校建築，讀者可利用手機程式重遊校舍建築；新書亦有邀請8間中西區校的學生和校友分享當年校園點滴，讓讀者回顧及了解。