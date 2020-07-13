科大研究：內地封城地區 PM2.5減1/4

推算封城推遲3.6萬宗早死

研究由科大社會科學部助理教授何國俊領導，研究結果指出，在人口與工業密集的北方供暖城市，如鄭州跌幅更高達50%以上，工業大城的空氣改善，亦帶動周邊一些未被封的城市環境質量。研究顯示，未被封城的非工業重鎮，PM2.5濃度也較去年同期下跌8%。

仍超世衛標準4倍 籲減依賴煤炭

何國俊稱，疫情當前，研究非放大疫情或封城措施的益處，而是藉此喚起大眾對環境污染危害的重視。他續稱，研究同時發現，內地空氣污染治理依舊任重道遠。即使封城期間大多數非必需的工業、商業生產活動已停止，但降低後的PM2.5平均濃度依舊為世界衛生組織（World Health Organization, WHO）建議值的4倍以上，故內地如需大幅度改善空氣質量，仍應逐步減少依賴煤炭。