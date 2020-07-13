黃大仙半數中學明如期辦入學試 校長會：憂疫可請假 學校彈性處理

他區中學：倘多人缺席 或再安排考試

上周二（7日）出現復課後首宗學生確診的中華基督教會扶輪中學，校長劉家倫稱學校已徹底清潔消毒，惟校方決定本周不舉行中一入學分班試，延至8月尾、待疫情緩和後，才舉行校本形式分班試。黃大仙區中學校長會主席賴炳華說，區內如常舉行及取消Pre-S1的學校分別佔「一半一半」，照常考試的學校會加強防疫措施，包括安排學生在不同課室考試，增加社交距離。他又說，若家長擔心疫情，可為子女請假不應考，學校會彈性處理，如安排補考、以學生小學成績分班等。

至於其他地區，不少中學如期考Pre-S1，小西灣衛理中學校長藍正思說，未有家長或學生反映擔心疫情而不考Pre-S1，若零星學生缺席考試，校方會參考其小學同屆學生以至師兄師姊的成績，評估該缺席學生的小學成績在中學處於什麼水平。但他說，倘大批學生缺考，學校或需在疫情趨穩定後，再安排全級考試。

稱學習差異大 需考試決定分班

亦有中學考慮Pre-S1具重要性，坑口的港澳信義會慕德中學校長陳漢明指出，學生由不同小學升讀該校，學習差異大，加上該校設「英文班」，故學校需以Pre-S1了解學生語文能力，決定他們入讀「英文班」抑或「雙語班」，學生繼而按分班結果購買不同教科書。

何文田的聖公會蔡功譜中學校長林玉琪稱，升中新生來自五湖四海，中一入學分班試是較公平做法，檢視他們學習水平，校方亦會參考數據，看看他們的學習需要，按學科有特別分班安排等。她稱，會沿用中學文憑試的防疫措施，安排Pre-S1，如座位隔開1.8米及入場前探熱等。

跨境生難返港補課 料網上補課

此外，教育局亦容讓學校安排中五生回校補課，包括跨境學生。北區中學校長會主席方奕亮稱，安排中五生跨境生補課，實際運作上不太可行，因他們需坐校巴回校，但缺少了中三及中四跨境生，成本增加，加上難處理聯校「併車」，相信大部分學校轉為安排跨境生網上補課。