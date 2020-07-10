疫下籌款大跌 3教育慈善團體聯合募捐

籲捐出政府派發1萬元 目標籌百萬

陳校長免費補習天地、凝動香港體育基金及Teach For Hong Kong（良師香港）發起「以一萬成就百萬 助基層孩子抗疫」籌款活動。籌款網頁6月底已開放捐款，惟截至昨日，暫只籌得目標的5%。陳校長免費補習天地創辦人陳葒說，進度比預期慢，稱各機構無政府資助，疫情之下，籌款比以往困難。他以該機構為例，今年的賣旗及籌款年度晚宴因疫情取消，資金來源減少。他稱，機構將運用善款以支援基層學童硬件及軟件上的學習需要，以及機構的營運。

招募項目教師於基層學校任職一年的Teach For Hong Kong創辦人陳君洋亦稱，所籌款項比去年跌兩三成，惟今年仍有準項目教師需接受培訓，項目教師亦要支薪。凝動香港體育基金主力為基層學童提供體育培訓，總幹事江嘉惠稱籌得款項亦有減少，但停課期間基層兒童及青少年困於狹小空間，對身心健康不利，籌得款項將支援基層學童參加體育活動提升健康，以及以電子方式教學童做運動。凝動香港體育基金創辦人黃梓謙稱，是次籌款活動是破天荒合作，3個機構於慈善界別較年輕，並非「老字號」，但服務對象相同，認為慈善界別亦要互相合作。活動暫定7月31日結束，籌得款項將平均分3個慈善機構。