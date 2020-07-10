書局稱中一整套2500至3500元 課本凍價 家長：收入減有壓力

漢榮書局負責人石漢基說，以往出版社會因成本、通脹等因素，每年調整書價，他形容今年大部分教科書凍價情况特殊。他又說，中一全套書平均2500至3500元，視乎各校用書量。

李太昨陪同升中兒子到書局買書。她說，長子就讀中五，留下來的中一教科書已因改版而不合用，故需為升中的幼子買全套新書，花費3700多元，連同新校服共約5000元。李太說，其從事眼鏡批發的丈夫是家庭唯一經濟支柱，但疫情令丈夫收入不穩，幼子升中則使開支增加，「書全部枕頭咁厚，差不多200元一本」，稱兩子開學費用對她「絕對有壓力」。

疫下網上學習已買板腦 中學要求購另款

部分學生除用實體書，亦可能透過平板電腦學習。梁太說，其子升讀的中學因應課程需要，每名學生需買平板電腦，約3000元的費用由家長負擔。她說，早前因停課已特意買平板電腦供兒子網上學習，惟學校現建議買另一型號，相關開支屬意料之外。她又稱，兒子升中的開支約8000元，「政府派1萬元可以幫補」。

有稱政府1萬元可幫補

尹先生的兒子下學年升中一，要花4000多元買書，加上校服，升中開支約6000元，但尹生之前已預料升中開支較大，認為金額可接受。他亦有一名將升讀中三的長女，兩人開學費用合計逾萬元，他說政府派的1萬元已全用作補貼相關費用，笑言「（金額）還差少少，叫政府給多點」。