中大校友評議會明截投票登記 選舉關乎校董會名單 候選人：黑白之爭

明報記者 黃焯謙

兩人爭主席 4人競逐兩常委席

另外兩名常委候選人為王翠虹及李廣宇，本報曾以電話及電郵聯絡王翠虹，但未獲回覆，本報亦未能找到李廣宇的聯絡方法。中大校友評議會（下稱評議會）根據《香港中文大學條例》成立，主席可自動成為中大校董，常委之間亦可推選兩人加入校董會。評議會下周六召開周年會員大會並舉行改選，分別有2人及4人競逐主席及兩席常委（見圖）。

兩區議員選常委 冀評議會勇於發聲

參選常委的民主黨屯門區議員盧俊宇稱，在去年中大二號橋警民衝突，校友評議會沒就事件表態以維護受傷學生，擔心該會日後只顧籌款，「誰給錢多誰就能話事」。有人認為倘校友評議會就社會事件表態，會使其政治化，盧俊宇認為維護中大聲譽乃校友評議會工作之一，反問「當中大校友及學生受不公平對待時，難道不守護他們？」

稱大會「嘈吓交」不影響大學存亡

同為區議員、爭取成為常委的李軒朗認為，校友評議會在去年中大衝突有責任表態，又說任何事皆關乎政治，若校友評議會「天真騙自己」認為工作限於聯誼及為大學籌款，將無視中大生現時危機。有指選舉或令中大校友撕裂，李軒朗稱「哪次AGM（周年會員大會）不嘈交」，認為「嘈吓交」可能減少大學捐款，但不影響大學存亡，最重要是維護中大的價值。

本報曾聯絡參選主席的郭碧蓮，她指選舉期間不受訪，「免被上綱上線」；另一候選人楊于銘亦拒受訪。

中大學位畢業生及經登記列名校友評議會名冊的文憑持有人，均有權出席會員大會及投票。有意出席會議者需到校友評議會網站下載及填妥表格，在明日（10日）下午5時前以郵寄、傳真或電郵送抵中大校友評議會秘書；未克與會者亦可填表委任其他成員代表出席及投票。