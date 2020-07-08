12英基IB狀元 僅一留港升學

各狀元不願回應國安法

校方昨日安排11名狀元會見傳媒，當中10人決定赴海外升學，只有一人會留港讀醫，而未有出席的一人則選擇休學年（gap year）。IB課程提倡開放思維及討論，昨日出席的狀元則不願多談港區國安法。

將到英國劍橋大學修讀法律的馬同學稱，自小喜歡與人辯論，加上自己喜愛英文及歷史科，故選擇修讀法律。被問及港區國安法下如何看待本港法治狀况，他說「I have no comment.（我沒有意見）」

稱專心讀書 久沒關注社會

另一名狀元袁同學計劃到海外修讀法學，記者問她是否仍對本港法治有信心，她遲疑良久，身邊同學則拍其背。她其後說，近日專注學業，未有深入研究國安法條文。她說仍想回港工作，稱未曾嘗試在英國生活，未知可否適應當地生活。另一名將到倫敦大學學院修讀文理學士課程的狀元曾同學亦稱，久未關注及投放心機於社會事件，希望專心讀書，往後會深入了解國安法，認為自己暫時無資格作出評論。她說，家人都在港，暫仍以回港工作為目標，但如情况有變，亦準備好隨時到外國發展。

今年有23名港生考獲滿分45分成為IB狀元，佔全球約16%，12人來自英基屬下的6間學校，包括沙田學院、英皇佐治五世學校、智新書院、港島中學、南島中學、啟新書院。英基屬下學校今年有逾900人應考IB，平均分達35.7，有36人考獲44分或以上。