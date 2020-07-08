有人派首志願仍「博更好」 兒派第三志願想叩門 母：肯努力哪裏也發光

叩門學生家長：博一博，入到就當意外收穫

疫情下，小六學生昨回校取派位結果。何同學昨早收到結果，獲首志願中學取錄，但仍於母親陪同下去伊利沙伯中學叩門。何母說滿意派位結果，兒子呈分試成績中上，多科獲「A」，而且每月花費近萬元於補習班、課外活動及面試班，惟選填派位表格時較保守，故現在到更「頂尖」的中學叩門。她說，放榜前心情緊張，昨日已放下心頭大石，但仍想「博一博，入到就當意外收穫！」

獲第一組別直資中學取錄的薛同學昨亦到伊利沙伯中學叩門。薛母說因家住深水埗，而該直資中學位於將軍澳，遂嘗試到油尖旺區排名較前的中學叩門。

阻兒叩門家長：子自行選校 從未為派位緊張

在基層學生為主的鮮魚行學校，學生及家長昨早8時許到校領取結果，現場氣氛輕鬆，有學生收到結果後，開心得與父母相擁。鮮魚行學校同學陳致勇獲派第三志願，他初時向記者表示「打算到第一志願的中學叩門」，不過即時被身旁的母親阻止。陳母笑言：「不用叩了！OK喇！」致勇知道媽媽接受結果，笑說「不叩了，別人不想收我都無謂逼人」。

來自單親家庭的致勇一家領綜援，陳母說經濟所限不能讓兒子補習，只能參加教會的免費補習班。她自言從內地來港，沒有學識，不能協助致勇的學業，選校也交由兒子自行選擇，亦從未對派位感緊張，「邊間學校都有人讀，肯努力去邊間學校都可以發光」。

致勇則說，獲派中學的排名符合其成績，且據聞校風良好，「那我不用害怕被人欺凌」。他續說，早前疫情停課期間，老師把教學影片上傳到校網，「不懂的時候都問不到老師，好難學習」，擔心升中後成績落後。

鮮魚行校長：大多已悉自行分配結果

老師更專注幫其他學生

教育局表示，今年有54,112名學生參加中學派位，90%學生獲派首三志願，77%獲派首志願，兩者均比去年高3個百分點。鮮魚行學校校長施志勁稱，該校72%小六生獲派首三志願，獲派首志願的比率亦比往年高。他認為教育局提早公布「自行分配學位」結果，大半人昨日放榜前已知結果，讓老師可更專注支援其他學生。