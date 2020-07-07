參與人數8年新高 升中派位77%獲首志願

教育局昨日公布，今年共54,112名學生參與升中派位，比去年多2.3%，人數亦是自2013年以來新高。在「自行分配學位」及「統一派位」階段，九成學生獲派首三志願，77%學生獲派首志願，兩項滿意率均是自2017年起連跌3年後回升，兩者皆比去年高3個百分點。今年起中學可提早通知於「自行分配學位」獲取錄的學生，他們4月已收到通知，63%獲派首志願學校。

部分學校可叩門 設筆試加強防疫

部分學校接受叩門，近日新冠病毒本地感染個案再現，但學校繼續設叩門筆試或面試。大角嘴的中華基督教會銘基書院明天（8日）設筆試，考核學生英文及數學能力。校方說屆時會有多項防疫措施，包括學生入校時要探熱、用酒精搓手液潔手，要全程戴口罩；筆試後校方會挑選學生，接受面試。

何文田的旅港開平商會中學亦接受叩門，但只考慮曾在自行分配學位階段申請該校的學生。校方稱，視乎學生成績後，會邀請部分人到校，單獨與校長面試，題目主要與學業、個人興趣等有關。該校今年約有10個叩門額，往年學校接獲逾百宗叩門申請。

所有參加升中派位的應屆小六學生，今日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」，並於周四（9日）或周五（10日）前往獲派中學註冊。教育局提醒，倘學生尤其跨境學童，及其家長或監護人均未能回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表，替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。