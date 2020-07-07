IB港23狀元 男拔佔3 榜眼決留港：更同聲同氣

國際文憑組織回覆本報查詢稱，今年全球有17.4萬名IBDP及IBCP考生，香港有2324人應考，641人考獲40分或以上，考獲滿分45分的狀元有23人，比去年少11人；平均分36.31分，比去年略高（見表）。根據昨日學校公布及回覆本報，4名狀元來自聖保羅男女中學、3名來自拔萃男書院。保良局蔡繼有學校有15名考生取得43至44分；滬江維多利亞學校有8人達43或44分，其餘學校成績仍有待公布。

擬留港讀醫：冀造福社會

拔萃男書院今年誕生3名狀元、9名榜眼，奪44分的榜眼傅兆霆獲本港及海外大學錄取，正考慮升讀港大醫科。他說，本港始終「同聲同氣」，希望可以造福社會，幫助自己成長的地方。但他說，《港區國安法》生效令他「有少少擔心，怎樣也有少少影響」，作為中學生不知應如何面對，但他為人比較樂觀，不會過分擔心或因此影響留港升學決心，稱做醫生最重要有醫德，希望未來在香港成為具同理心的醫者。

3狀元負笈海外 對國安法觀望

3名狀元彭彥程、曾慶倫、康焯桓則決定負笈海外，稱決定與近期社會事件無關。曾慶倫及彭彥程計劃入讀英國劍橋大學法律系，被問及港區國安法對港人權利及自由是否有足夠保障，以及對現時法治情况有何意見，曾慶倫稱，港區國安法影響長遠，一切仍屬未知之數，傾向對國安法保留，並會持開放、觀察態度。彭彥程認為，要視乎港府如何執行及應用於現時情况。

至於學術自由方面，IB課程提倡開放態度、多元思考，曾慶倫稱，英文科及經濟科均會引用貼近時事的資料，認為港區國安法對日後IB課程內的學術討論會有一定影響。拔萃男書院IB國際文憑統籌胡家麟稱，暫未知港區國安法將如何影響教育，但課程一直提倡學生要多角度思考，經常鼓勵學生不要因單一因素下定論。